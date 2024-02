Maailmakuulsat pimedat tenorit saadab kontsertturneel uus, sotsiaalmeedias laineid lööv juhtkoer

Bocelli osaleb neil päevil Tšiilis toimuval Viña 2024 festivalil. Temaga on kaasas ka pere - abikaasa Verónica Berti ja poeg Matteo, kes koos isaga laval üles astub.

Lisaks on reisi kaasa tegemas aga ka koer Ginebra, kelle ülesandeks on pimedat tenorit kuni lavale astumiseni saata. Ühine foto ooperilauljast ja koerast on tänaseks sulatanud sotsiaameedias miljonite inimeste südamed.