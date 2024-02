Kaks koera karavanis, loomakaitsjast rääkimata: Heiki Valner põgenes koos koertega Eesti kaamose ja tusa eest

„Sügisel mõtlesin tõesti, et pean ta varsti maha matma, võimalik, et ei pea enam nädalatki vastu,“ tunnistas Valner Nöpsist rääkides, „„Kodus, kui tal tegevust pole, hakkab ta suvaliselt ringi trampima või seisab kapi ees oma pool tundi, teadmata kes või kus ta on. Või lamab nagu sült pikad päevad. Reisides on ta ajul aga tegevust – uued muljed ja lõhnad, vahelduv ümbrus ja saab megapalju õues olla. See on imerohi, mis igiliikurist vanaprouat ikka edasi jaksama paneb. Nüüd ta suudab iseseisvalt täiesti lõdvalt bussi ja vahel isegi istmele hüpata ning jääb siis nö kaarti lugema kogu pikaks päevaks nagu vanasti.“