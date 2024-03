Kuidas õppida verejälgi ajama ja miks emane koer sobib jahiks isasest pareminigi? Nunnu teab!

Kui üks asi on konkreetse koera välja valimine, siis veidi ununema kippuv asjaolu on see, kas koer ka meid välja valib, et sümpaatia oleks ikka vastastikune. Koerad (teadlaste sõnul samamoodi ka meie, inimesed) valivad oma sõpru loomulikult nina abil, paari sekundiga. Seepärast sõitsimegi kogu perega Kesk-Lätti kutsikale järele. Kui korterisse läksime, siis üks väga nunnu koerake juba ootas seal ja oli meie, talle täiesti võõraste inimeste tuleku pärast ülevoolavalt rõõmus. Nii läkski tal passi nimi Nunnu. Läti koeravahendajalt olin kaks kuud varem teada saanud, et selles pesakonnas on vaid üks kutsikas musta värvi ja paraku on see emane.