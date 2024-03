Priit on inimese suhtes tähelepanelik, kuid pigem tagasihoidlik ja eelistab rohkem omaette olemist. Siiski on ta piisavalt uudishimulik ja ergas, et jälgida inimese tegevust suure huviga. Omadel lubab endale meelsasti pai teha, kuid võõraste suhtes on umbusklik ja pelgab. Maiusega meelitamine muudab Priidu julgemaks ning kasvatab ka tema usaldust pakkuja vastu.