Sinu küülik vajab seltsi! Kuidas pikakõrvalisi kaaslasi omavahel tutvustada, et nad tülli ei pööraks?

Küülikute tutvustamisel on oluline seda teha neutraalses keskkonnas, näiteks aiakeses, mänguplatsil või toas, kus ükski küülikutest varem ei ole viibinud. See aitab vältida ühe küüliku territoriaalset käitumist ja agressiivsust teiste küülikute vastu. Proovida võib vannituba, mitte vanni.

Enne, kui küülikud päris kokku lasta, on hea lasta neil üksteise olemasoluga harjuda. Selleks võib küülikud panna elama üksteise kõrvale aedikutesse ja aeg-ajalt vahetada nende mänguasju, tekke, pesasid, liivakaste jm. See aitab neil rohkem harjuda üksteise lõhnaga ning edasist bondimise protsessi lihtsustada. Oluline on jälgida, et võrgu vahelt ei ole neil võimalik üksteisele liiga teha, ehk võrk peaks olema piisavalt väike, et vastas olevat küülikut ei ole võimalik hammustada.

Lihtsaimini bonditavaks paariks on lõigatud emane ja isane küülik. Iga bondimise eelduseks on küülikute kastreerimine ja enne bondimise alustamist on vajalik oodata vähemalt 2-4 nädalat, et hormoonid taanduksid. Reeglina on lihtsam tutvustada lõigatud emast ja lõigatud isast küülikut.

Parim aeg bondimiseks on sügis-talvine, pimedam periood. Kindlasti ei sobi kevadine aeg, kuna siis on paaritumise hooajast tulenevalt ka steriliseeritud loomad rohkem territoriaalsed ning agresiivsed. Kui leiad oma küülikule toreda kaaslase, siis enne nende kokku laskmist peab uue küüliku laskma spetsialiseerunud veterinaaril üle vaadata, et välistada haigused, mis võivad edasi kanduda.

Küülikute bondimine on protsess, kus küülikuid tutvustatakse ja neid julgustatakse lähedase sideme loomiseks. See võib olla pikk protsess ja nõuab kannatlikkust ning hoolikat jälgimist.

3. Jälgi esmast suhtlust ning algset käitumist.

Alguses on oluline jälgida loomade suhtlemist, et veenduda, et nad ei võitleks ega tekitaks üksteisele vigastusi. On normaalne, et nad nuusutavad ja müksavad üksteist, kuid kui tekib agressiooni märke, on vajalik nad eraldada ja proovida järgmisel päeval uuesti. Vajalik on olla nendega koos ja neid pidevalt jälgida, Kanna ise kinniseid jalanõusid ja näiteks paksusid kindaid juhuks, kui küülikuid on vaja eraldada.

4. Lase neil koos olla lühikest aega.

Alusta küülikute lühikestest koos olemise perioodidest ja suurenda järk-järgult nende koos veedetud aega. See aitab neil harjuda teineteise lõhna ja kohalolekuga. Esimesel korral piisab 10-15 minutist.

5. Paku piisavalt ruumi.

Veendu, et küülikutel oleks piisavalt ruumi vabalt liikumiseks ja eraldi alad, kus nad saaksid taganeda, kui nad end ohustatuna või ülekoormatuna tunnevad. Lisa alale mitu hunnikut heina, värsket ja näiteks tunnel. Oluline on aga jälgida, et küülikutel ei ole võimalik taganedes jääda lõksu. Samuti jälgida, et alal ei ole neil võimalik end millegagi vigastada.

6. Paku maiustusi ja mänguasju.

Maiustuste ja mänguasjade pakkumine võib aidata luua positiivseid seoseid küülikute vahel ja muuta sideme loomise protsessi lihtsamaks. Hea tava on ka lõpetada sessioon maiustusega igale osalisele, et lõpetada positiivsete emotsioonidega. Ära unusta ka ennast premeerida!

7. Korda protsessi.

Korda tutvustamise protsessi mitu korda, kuni küülikud on üksteisega harjunud, mugavaks muutunud ja hakkavad üksteise eest hoolitsema või teineteise kõrval lamama. Jälgi käitumist igapäevaselt ka bondimisele järgnevate nädalate jooksul. Jääb võimalus, et küülikud pööravad vaatamata algsele sobivusele mõne aja pärast tülli. Sellisel juhul on hea eraldada küülikud mõneks nädalaks täielikult ning seejärel protsessi korrata.