Surm lükkus lihtsalt edasi. Loomakaitsjad süüdistavad Lääne-Virumaa varjupaika koerte ja kasside põhjuseta hukkamises

„Aasta alguses hakkas meile laekuma infot, et kõik vanas varjupaigas olnud loomad uude ei jõudnudki, vaid tapeti enne ära. Põhjuseks toodi kohtade puudus. Õõvastava uudise tegi veelgi šokeerivamaks fakt, et tapetud koerte hulgas oli ka meie enda poolt Sauvälja kutsikavabrikust päästetud kaks saksa lambakoera (PTA andis need üle otse varjupaigale, mitte meile). Varjupaika viidi neli ning kaks ei olnud veel koju saanud. Nemad jooksevad nüüd kahjuks oma igavese kodu radadel. Jube on see, et neid loomi ei tapetud mitte haiguse ega muu vältimatu põhjuse pärast, vaid seetõttu, et väidetavalt polnud uues varjupaigas piisavalt kohti,“ kirjutab liit sotsiaalmeedias, lisades et tapetud loomade täpset arvu nad ei tea, kuid see on vahemikus viis kuni kaheksa koera ja kaheksa kassi.