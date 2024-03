5 nippi, kuidas loomaarstil käimine murevabamaks muuta

Kuigi meie loomaarstid ja abilised teevad kõik endast oleneva, et teie koer või kass tunneks end mugavalt ja lõdvestunult, on ka mõningaid tegevusi, mida saate enne kliinikusse saabumist teha, et lemmikloom oleks veelgi õnnelikum.

1.Varu aega!

Esmaste visiitide peale võib kuluda 1.5 kuni 2 tundi. Kordusvisiitidele 30 minutit kuni 1 tund. Ärge kiirustage enne loomaarsti vastuvõtule minekut, veenduge, et olete hästi ette valmistatud - võtke aega autosõiduks ja parkimiskoha leidmiseks.

2. Olge ettevalmistunud!

Võta kaasa lemmiklooma pass; tee pilti toidukotist, šampoonist või puugirohust; pane kirja küsimused, mida sooviksid loomaarstilt küsida; kogu uriiniproov, mida loomaarst palus eelmisel visiidil teha.

3. Võimalusel hoia loom söömata

Paljusid lemmikloomi juhib kõht ja meie kasutame seda murelikumate kasside ja koertega suheldes kindlasti ära, andes neile maiuseid. Kui sinu lemmikut ootab ees rahustuses või anesteesias protseduur, siis eelnevalt peab ta olema söömata vähemalt 6-12 tundi. PS! joogivesi on alati lubatud, samuti väikesed toidupalakesed, et ravimeid anda!

4. Vii koer väikesele jalutuskäigule

See annab talle võimaluse põletada närvienergiat, samuti hoiab ära võimalikud õnnetused vastuvõturuumis. PS! ära lase oma lemmikul vahetult enne visiiti urineerida, kui tal on urineerimisprobleem, et loomaarst saaks vajadusel võtta uriiniproovi ja teha täitunud põiele ultraheliuuringut!

5. Tutvusta oma kassile kandepuuri

Kui ainuke kord, kui sinu kass pannakse kandepuuri, on siis, kui ta läheb loomaarsti juurde, siis pole ime, et ta võitleb sinuga hambad ristis, kui proovid teda sinna panna. Jäta kandepuur nähtavale kohale ja pane sinna sisse lemmikmänguasju või maiuseid, et kass tahaks seal käia ka niisama ja tunda end samal ajal mugavalt.

Allikas: Eesti maaülikooli väikeloomakliinik