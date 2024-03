Ära piinle, kullake, jää ise tuttu! Koera surm sundis Heiki Valnerit autonina lõunamaalt kodu poole pöörama

Vastu ööd läks suur kaeblemine lahti. Mitte valu pärast kiunumine, aga antud olukorraga polnud ta kohe üldse rahul. Kui silitasin, jäi laksust kuss ja nii istusingi põrandale ta juurde mitmeks tunniks. Enne kella kolme hakkas ta aga üsna valjult häälitsema. Vaat seda ma ei kannata ja pole ükski mu lemmik piina taluma pidanud. Äkki on ikkagi kuskilt valus? Sättisin kliiniku juurde sõitma. Lootus polnud veel kadunud, aga hakkas ääri-veeri kohale jõudma kahtlus, et ehk tiksub kell me koosolemisele viimaseid tunde.

Kliinikusse ma teda kindlasti jätnud poleks. Kui eutanaasia, siis eutanaasia, aga minu süles ja kohe, et ta enne lõppu veel hirmu ja stressi võõras kohas tundma ei peaks. Vältimaks Nõpsiku väntsutamist ja „miljoni“ euro eest tehtavaid uusi võimalikke uuringuid, mis kuhugi ei viiks, tõlkisin kogu ta elu- ja haigusloo programmi abil kreeka keelde. Nõpsik enam ei kaevelnud, aga lõõtsutas metsikult ning ta süda lõi sama kiiresti nagu sprinteril. Ei see vana süda jõua kaua sellise tempoga lüüa ja olin rohkem kui kindel, et infarkt on kohe käes.