Metsloomad on ka linnas meile lähemal, kui arvame: kas ja keda peaks kartma?

12. veebruaril käis IDA Raadios Loomuse taskuhäälingus Loomade Hääl külas suurkiskjate vaatleja ja MTÜ Eesti Suurkiskjad juhatuse liige Eleri Lopp. Temaga vestles Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller.

Järjest enam on kuulda, kuidas metsloomad tulevad linnadesse, kuidas neid nähakse ja kuidas paljud inimesed tunnevad nende ees ka hirmu. Eleri Lopp on aga terve elu tundnud huvi looduse vastu, suurkiskjateni jõudnud läbi loodusfotograafia ning tänaseks on tal metsloomadega olnud ka väga palju kohtumisi. Seetõttu kutsus Loomade Hääl Eleri saatesse teemat avama.

Eleri Loppi sõnul erinevad hundid teistest suurkiskjatest selle poolest, et nad on väga territoriaalsed, neil on kindel kodupiirkond, mida nad ka märgistavad. Kõiki kiskjaid ühendab see, et nende piirkonnad on väga suured. Hundi piirkond on umbes 30 korda 30 km.

Hundid on üsna ratsionaalsed ja kui söök on olemas, siis nad kaugemale ei lähe. Nad elavad karjas, kus iga liige on oluline. Erinevalt teistest kiskjatest on nad monogaamses suhtes ja kasvatavad pojad üles paarina. Eestis ei ela enamus hunte üle ühe aasta vanuseks ja see tekitabki palju probleeme, sest ökosüsteemis oleksid vajalikud kõigis vanuses loomad. Hundid on põhiliselt loomtoidulised, söövad metskitsi, kährikuid, aga ka koduloomi, kui need on kättesaadavad.

Eleri kogemusel on kõik kiskjad väga inimpelglikut ja kui hunt tuleb asula lähedale, kus on kaitsmata lambad, siis see ei tähenda, et ta inimest ei kardaks. Enamuse ajast on kiskjatel lihtsalt kõht tühi ja kui seda mõista, saab aru sellest, mis nende peas toimub.