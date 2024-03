Võttis võhmale: puurist põgenenud ja varsti 400 järeltulija isaks saav merisiga jäi soorituse järel kõhnaks

Juhtus vältimatu. Randy viljastas umbes sadat emast, mistõttu loomapargi töötajad prognoosivad oma elanikkonna suurenemist umbes 400 meriseapoja võrra. „Üks meie merisigadest leidis tee välja ja ilmselgelt läks tal väga hästi. Merisigadel on keskmiselt neli poega, nii et meid on ees ootamas beebibuum,“ nentis loomapargi direktor Richard Craddock, kelle hinnangul jäi puuriuks lahti tõenäoliselt seetõttu, et mõni laps oli selle merisea silitamiseks avanud.