Loomakaitsjad: trofeejahi mainet moonutatakse rohepesu abil

Uuringud näitavad, et ohustatud liikide trofeejahile on vastu enamus Euroopa Liidu kodanikke - Euroopa suurimates importriikides (Saksamaa, Taani, Itaalia, Hispaania ja Poole) toetab 81% elanikkonnast jahitrofeede, eriti ohustatud liikide impordikeelde. Samuti mõistavad trofeejahi hukka kohalikud kogukonnad trofeejahi sihtkohariikides.

Ajal, mil loodus seisab silmitsi suurima ületarbimisest põhjustatud kriisiga, on äärmiselt oluline, et riiklikud liigirikkuse kaitsele suunatud kaubanduspiirangud toetuksid rahvusvahelistele ja Euroopa Liidu õigusaktidele. Vaatamata trofeejahi tööstuse väidetele ei takista trofeede impordi keelud eksportriike oma loodusvarasid kasutamist, vaid liigutavad vastutuse kaitsta loodust importriikidele. Trofeejahi tööstus on kasumlik väga väikesele osale ühiskonnast ning kahju, eriti ohustatud liikidele on palju suurem.

Trofeejahi vastuvõetavamaks tegemiseks püüavad trofeejahi eestvedajad oma ettevõtmisele luua rohelist kuvandit, kasutades selleks looduskaitsega seotud mõisteid nagu "kaitsejaht" või "loodusvarade jätkusuutlik tarbimine". Tegelikkuses teeb trofeejaht jahiloomadest (ka ohustatud liikidest) tarbeeseme. Rohemanipulatsiooni taotlus on varjata trofeejahitööstuse ilmselgelt kommertslikku olemust, mille eesmärk on vähendada jahipidamisele seatud piiranguid ja suurendada äritulu loomade tapmisest spordi nime all. Samuti pisendab rohepesu trofeejahinduse poolt põhjustatud kahju liikide mitmekesisusele ja loomade heaolule.

Räägime taas trofeejahist. Tihtipeale arvatakse ja räägitakse, et trofeejaht on osa keskkonnahoidust või liigikaitsest, ent reaalsus on asjast kaugel. 30 organisatsiooni Euroopast ja Aafrikast andsid selle aasta jaanuaris välja raporti “Trophy Hunting Facts: Myths of trophy hunting debunked” , kus käsitletakse müüte ja fakte teadusliku nurga alt.

Jahikvootide seadmisel põhinetakse eelkõige tulude maksimeerimisel, kasutades selleks ebatäpseid või vananenud numbreid või võttes arvesse poliitilisi kaalutlusi. Mitmete jahiloomade populatsioonide arvukust ei ole isegi teaduslikult uuritud, mis toob kaasa kvootide seadmise oluliste demograafiliste andmeteta, mis on vastuolus CITESi või riiklike seadustega. Näiteks puuduvad usaldusväärsed andmed enamike leopardipopulatsioonide kohta, mis teeb võimatuks jätkusuutlike jahipidamiskvootide kehtestamise. Ülejahtimine ning elupaikade kadumine on kaasa toonud liigiarvukuse languse, kuid jahipidamise kvoodid on siiski oluliselt suurenenud.

Korruptsioon, halvad juhtimistaktikad ja huvide konfliktid on trofeejahi tööstuses laialt levinud. Mitmetes trofeejahti sihtkohariikides on ka probleemid riigivalitsuse ning seaduste järelevalvega. Koos kõrge kasumiga viib see kombinatsioon kergesti jahireeglite (kvoodid, vanus, lubatud piirkonnad) eiramiseni ja tulude ebavõrdse jagamiseni, kusjuures kohalike kogukondadeni need rahad enamasti ei jõua.

Trofeejahi tööstuse esindajad toetavad oma seisukohti väikese rühma teadlaste artiklitele, kes propageerivad oma arvamusavaldustes trofeejahipidamise säilitamist. Üks sellistest, aastal 2019 ajakirjas “Science” avaldatud avalik kiri "Trophy hunting bans imperil biodiversity” sai teadlaste kogukonnas palju kriitikat ning vastulauseid artiklis leitud ebakõlade ning huvide konflikti tõttu. See ilmestab, et trofeejahil ei ole teadlaste seas ülekaalukat toetust. näitab, et nende seisukohad ei kajasta teaduslikku konsensust.

Lisaks selgus, et kirja allkirjastajate seas olid trofeejahi tööstuse esindajaid ning neli autorit kirja viiest põhiautorist olid majanduslikult seotud trofeejahiühingutega. Lisaks ajakirjale “Science” demonstreerivad teisedki väljaanded tihedaid sidemed jahindustööstuse ja niinimetatud ekspertide vahel ning seavad kahtluse alla jahindustööstuse edumudeli läbipaistvuse ning objektiivsuse puudumise tõttu.

Trofeejahi toetajad kasutavad oma väidete toetuseks Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) töörühma avaldust, et trofeejaht toetab looduskaitset, omistades selle ekslikult laiema IUCN seisukohana. Antud töörühm koosneb paljudest ülalmainitud trofeejahi pooldajatest ja seda rahastab organisatsioon, mille asutaja on ise trofeekütt. Teised IUCN rühmad, nagu Eetika Spetsialistide Grupp, on selgelt trofeejahi vastu vastuolude tõttu IUCN põhimõtetega. Lisaks märgivad IUCN Aafrika Kaitsealade ja Looduskaitse programmi PAPACO väljaanded, et trofeejaht ei too kasu nii kohalikele kogukondadele ega liikide kaitsele.

Müüt 5: Trofeejaht on eetiliselt aktsepteeritav

Fakt: Oma lõbuks või trofeede saamise eesmärgiks tapmine on ebaeetiline ning vastuolus loomade heaolu nõuetega