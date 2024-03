Kui kährik mängib surnut ja koer muutub biorobotiks: jahitaks Nunnu tabab teeskleja teolt

Jahil muutub koer vaiksest perelemmikust visaks biorobotiks, mida juhtivad instinktid on geenide kaudu pärit tuhandeid aastaid tagasi elanud esivanemate kogemustest. See on tõsiselt võimas vaatepilt, kui su lemmikloom väga metoodiliselt tegeleb millegagi, mida ei sina ega tema ema talle pole õpetanud, aga see programm on piisavalt põhjalik ja läbimõeldud, et aru saada - see pole pelgalt juhuste rida või suvaline sahmimine. Ära tunda, kuidas temas ärkavad mingis olukorras ettevaatusabinõude oskused, mida tal iial varem pole vaja läinud, aga miski programmikiht ütleb talle peensusteni, kuidas käituda.