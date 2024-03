Lemmikul tuleb kliinikusse ravile jääda: millega pead arvestama?

Patsiendid, kes vajavad statsionaarset ravi või intensiivset ravi ja jälgimist hospitaliseeritakse, et tagada neile parim võimalik ravi, mida omanikul kodus pole võimalik pakkuda. Loomaomanikule on see kindlasti raske otsus, kuid kriitiliselt raske ja vigastatud looma stabiliseerimiseks on see väga oluline.