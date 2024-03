Kas saad aidata? Johannes kaotab kaalu, sest söömine on muutunud väga valuliseks

Johannes on tänavalt leitud kiisupoiss, kes elas mõnda aega enda leidja juures hoiukodus. Paraku toodi ta ühel hetkel Pesaleidja kassituppa ning sõbraliku kassikese jaoks oli see liig, mis liig - stress võttis võimust ning enesetunne halvenes palju.

Tugev nohu pole stressis kasside jaoks kuigi haruldane, ent suud üle vaadates avastati looma igemete juurest, hammaste vahelt, suuremad moodustised, mistõttu on tal söömisega raskuseid. Pontsakas kassipoiss on varjupaigas kaalu kaotanud, kuna söömine on tema jaoks nii ebamugav, et tarbib vaid ellujäämiseks vajaliku koguse.