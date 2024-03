FOTOD | Haruldane hobupatrull Eesti lõunapiiril: suksud vahetasid moodsa tehnika välja

Kordoni meeskonnast sadulas olnud Kai-Riin ei kõhelnud sekunditki, et põnev ülesanne vastu võtta. „Meil on päris palju vahendeid, millega tavaliselt patrulli teha saame – jalad, suusad, rattad, ATV-d, autod, kuid sadulas olla oli esimene kord. Isegi helikopteriga saab sagedamini piirile, kui hobusega. Aga põhimõtteliselt tegime sama tööd, mida autoga või jalgsi. Liikusime mööda patrullrada, otsisime jälgi ja tegime vaatlust, kontrollisime aeda,“ rääkis ta.

Suurem osa patrullis käinud hobustest on Kotka Talust Vastseliinast, mille peremees Joosep Tikk näeb hobustel laiemat praktilist kasutust kui lõbusõit või võistlussport. „Hobune on väga erk selle keskkonna suhtes, kus ta liigub. Kui ratsanik oskab looma lugeda, siis ei jää uued lõhnad või hääled märkamata. Loom on vaikne, mis tähendab, et tema liikumist pole kuulda, samas kui ratsanik kuuleb asju, mis muidu automüra sisse sumbuks,“ kirjeldas Joosep.