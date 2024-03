KUULA | Lemmikud: NordicVet Loomakliiniku veterinaar soovitab kõiki lemmikloomi vähemalt korra aastas arstile näidata

„Puugid on näiteks liikvel juba praegu, olgugi et nad on palju vähem aktiivsed kui suvel. Ehk siis juba täna pole hilja hakata lemmikloomadele puugivastaseid kaitseid muretsema. Ükski kolmest variandist, mis saadaval on – suukaudne tablett, nahale tilgutatav preparaat või kaelavõru –, pole teisest parem. Küsimus on, mis võiks paremini konkreetse koera-kassi jaoks toimida,“ annab NordicVet Loomakliiniku veterinaararst Marleen Emilie Vilderson nõu.

Puukidega liigub Eestis ringi päris mitu haigust, mille nakkuse korral võivad tagajärjed olla vägagi kurvad, kindlasti kallid ja närvesöövad. Veterinaari soovitus on võtta puuke ja nendevastast kaitset Eestis vägagi tõsiselt. Lisaks soovitab Vilderson vaadata üle loomade vaktsiinid, et need oleksid ajakohased.

„Kuigi Eesti on juba mõnda aega marutaudivaba, sest meil on kohustus oma loomi pookida, on Ukraina sõja tõttu tulnud lisaks inimestele meile pakku ka paljud nende lemmikloomad. Ukrainas aga pole olukord nii hea ja marutaud on liikvel. Olgugi et hetkel pole ka Eestis ühtegi juhtu veel avastatud, võiksime siiski olla selleks valmis,“ lisab veterinaar.

Pikemat vestlust loomade steriliseerimisest ja selle mõjust neile kuula juba saatest!

NordicVet Loomakliinik

+372 5554 5522

+372 635 5222

info@nordicvet.ee

Koskla 16, Kristiine, Tallinn

www.nordicvet.ee