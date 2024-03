Südantlõhestav: truu koer ootab iga päev rannas kedagi, kes enam ei tule

Jolie Mejía jalutas hiljuti mere ääres ja märkas seal istuvat koera, kes üksisilmi horisonti silmitses. Esmalt arvas naine, et koera peremees on lihtsalt korraks eemale läinud ning ajas koeraga pisut juttu. Seejärel lähenes talle üks kohalik mees, kes tunnistas, et Vaguito käib seal niimoodi istumas iga päev.