TAHAKS KOJU | Alma saabus varjupaika korvitäie kutsikatega, meenutades ka ise korvi

Nüüd on ta kosunud väga kenaks koeraks ja varjupaiga, koos kogu siinse rutiiniga, selgelt omaks võtnud. Inimesi usaldab ta aga tempos „üks kahejalgne korraga“. Küllap on tal selleks ka piisavalt põhjuseid. Tema puhul läheb veidi aega, et leida see nii müstiline ühine keemia, aga see kord leitud, on raske ette kujutada veelgi lustlikumat ja ustavamat sõpra.