Rahakass, kummitusevalvur ja sabaga ravitseja:10 põnevat fakti kilpkonnamustriga kiisude kohta

Kas teadsid, et suur osa kilpkonnamustrilistest kiisudest on emased? Ainult üks 3000-st kilpkonnamustiga kassidest on isane. Kui sellise mustriga kass on isane, siis see on geneetilise mutatsiooni tulemus. Pesaleidja jagab teisigi põnevaid fakte nende värviliste nurrumootorite kohta.