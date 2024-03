ILSE BLOGI | Just seda võiksid neljajalgselt life coachilt õppida! Taksikoera 5 elulist juhist inimloomale

1. Visadus

Ära anna alla! Ära mine kompromissile, jää endale kindlaks. Kui oled näiteks otsustanud, et praegu on sinu kord palli mängida või sind paelub söögiks valmistatav toores kanalihatükk, siis jaura nii kaua, kuni oma tahtmise saad.

Tegelikult ma tean, et omanik ei tohiks lähtuda koera nõudmistest, vaid peaks distsipliini huvides ise mängu algatama või lõpetama, rääkimata norimise peale palukese poetamisest, aga taksiga on raske vaielda. Mina jään siiani alla. Mul on Ilselt õppida. See ongi eeskuju.

2. Ignorantsus

Seegi nõuab omamoodi visadust: mitte reageerida, kui mõni ettepanek antud hetkel põnevust ei paku või on kellegi teise huvides. Ära täida kohusetundest ülesandeid, mis ei peaks olema sulle mõeldud. Näiteks ära anna käppa, kui selle eest midagi vastu ei saa.

Ära ole omakasupüüdmatu, ära ole liialt vastutulelik, ole nagu taks! Lihtsalt ignoreeri, ära isegi tee nägu, et nägid või kuulsid. Käsi peseb kätt, käpp peseb käppa! Loomulikult sisaldub selles paketis täiesti valikuline kuulmine, mis võib kurtusest hetkega sajaprotsendiliseks tähelepanuks ümber lülituda. Asjaoludest olenevalt muidugi.

3. Lojaalsus

Mul isiklikult on lojaalsusega väga keerulised lood. Loyalty is such a lonely word! (Laulda Billy Joeli „Honesty“ viisil).

Kui isegi oma poeg (minu, mitte Ilse oma) tunnistab: „Ma olen eluaeg imestanud, kui lihtsalt sa inimesi endale ligi lased!“ ja see lojaalsusevits on aastate jooksul pidevalt turja nüpeldanud, sest inimestel on su pimedast ustavusest täiesti kama, siis tuleb endale tunnistada, et selline käitumisviis on omane retriiverile, mitte taksile. Igaühe sõber ei maksa ega saagi (lõpmatuseni) olla.