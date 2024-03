Metsküla kooli vastupanuvõitlusega liitusid neljajalgsed orvukesed

Tema sõnul õpivad lapsed sel moel loomapoegade eest hoolitsemist, sest neid on alailma vaja sööta-joota ja pissitada. Kiisud soojendasid südant ka luuletaja Kristiina Ehinil, kes osales kooli toetuseks korraldatud heategevuskontserdil ja postitas Facebooki foto, mille allkirjas võrdles kooli õhkkonda Bullerby laste omaga. Foto jäi silma ühele murelikule Delfi lugejale, kes kahtlustas, et väikestele kassipoegadele ei tagata koolimajas piisavalt rahu ning teatas, et on sellest märku andnud ka loomakaitsjatele.