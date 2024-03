Kas saad aidata? Linnu veritsev suu valmistab talle põrgupiinu

Võib julgelt öelda, et Pesaleidja suurimateks murelasteks on ikka ja jälle hambamuredega kassid. „Kohe kui arvame, et saame oma kiisude visiitidega järjele ja suured plaanilised kulutused on justkui seljataga, tuleb uus kiisu, kelle suuseis on leebelt öeldes šokeeriv,“ sõnab varjupaiga ravijuht Kelli Samberk.

Täpselt selline lugu on armsa Linnuga, kellel on lisaks lonkavale käpale tõeliselt valulik suuseis. Käpa vigastuse tõttu on ees ootamas röntgen, välja selgitamaks, mis kiisuga juhtunud on. Hetkel näib, et tegemist on valesti kokku kasvanud vanema traumaga.