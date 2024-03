Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tegevjuht Anu Sarapuu sõnul on siiani neil aastaid olnud hulga kahtlusi, et šaakal on Hiiumaal kohal, millest ükski ei ole leidnud kinnitust. „Šaakali olemasolust on teatanud kogenud jahimehed, looma on nii nähtud kui kuuldud tema ulgu, aga ei jälgi ega looma ennast pole senini tuvastatud. Kõik rajakaamerates jäädvustatud loomad on olnud aga hoopis kärntõves rebased. Nüüd saame siis kindlalt väita, et šaakal on meil kohal ja ka eksperdid on tema liigi määranud,“ selgitas Sarapuu.