TAHAKS KOJU | Rändur Viola peab plaani paikseks jääda

Kauni välimusega Violal on olnud päris seiklusrikkad vimased aastad, mil ta on rännanud ringi Valgas, olles ainult temale teada olevatel põhjustel lahkunud oma kodust ja armastava perenaise juurest. Viola on nüüd leidnud tee meie juurde ning valmis liituma uue armastava rahvaga ja asuma uude mõnusasse kodupessa.