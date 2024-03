Loomasõpradele pinnuks silmas olnud Tartu hobune kolib linnast ära. Omanik: jooksutasin teda liikluses, sest olen arg

„Põhjus on selles, et olen arg. Ja arg olen ma sellepärast, et olen läbi elanud traumeeriva vahejuhtumi, kus Hermon, olles rakendatud kaariku ette, põhjustas kohaliku tähtsusega liiklusavarii,“ selgitas Tõnu Mägi Delfile. Ta kirjeldas: „Nimelt asus ta põgenema läheneva jalgratturi eest. Ma ei teadnud, et jalgrattur on Hermoni jaoks probleem. Nüüd tean. Olen probleemiga tegelenud metoodiliselt ,et Hermoni tundlikkust jalgratturite suhtes vähendada. Hermoni elukoha valik jalgrattatee läheduses on üks meetod kuidas muutuda. Sõidukit Hermoni liigutamiseks kasutasin ohutuse tagamiseks.“