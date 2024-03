Esimene Eestis sündinud binturongipoeg avas Tallinna loomaaia beebihooaja

Tund peale esimese poja sündi nägi ilmavalgust teine poeg, kelle eest ema kohe hoolitsema asus - lakkus ta puhtaks ja hoidis teda enda juures. Murelikuks tegi esmapilgul poja pidev häälitsemine. Veterinaaridel, kuraatoritel ja talitajatel tekkis kahtlus, et emal ei ole piisavalt piima, et poega imetada. Noorel loomal võib esimesel poegimisel emapiim tekkida natukene hiljem, kuid loomaaednike ühisel nõul otsustati poega emast täielikult mitte eraldada.

Praegu tunnevad ema ja poeg end hästi. Poeg kasvab jõudsalt, tal on juba silmad avanenud ja ta hoiab pead püsti. Vahetevahel toriseb ja uriseb. Vastne ema Pichaï on samuti oma uue rolliga harjunud, temast on saanud suurepärane ja väga hooliv ema. Märtsi lõpus tehakse pojale esimene veterinaarkontroll, mille käigus tuvastatakse ka sündinud poja sugu.

Binturong, keda paljudes keeltes ka karukassiks kutsutakse, jätab oma kehaehituse ja liikumisviisiga mulje, nagu olekski tegu nende kahe looma ristandiga. Pika pealiskarva ja rahuliku elutempo tõttu sarnaneb ta ka laiskloomaga. Maapinnal töntsakal sammul aeglaselt kulgev binturong on oma jässaka keha kohta üllatavalt osav ronija. Tal on haardsaba, mida ta kasutab viienda jäsemena haarates lihaselise sabatipuga okstest. Tüve mööda alla ronimisel saab binturong tagakäppi väljapoole pöörata nii, et küünised on haardevõimelised ka pea ees laskudes.