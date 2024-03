Ettevaatust! Jänesepoja nunnutamine võib lõppeda tema hülgamisega ema poolt

Haavikuemand vÔib pojad ilmale tuua nii-öelda lageda taeva all ning pesalohku pikaks pidama ei jÀÀda. Kuhu iganes jÀrgmisena liigutakse, kÀib ema poegi toitmas enamasti kaks korda: enne pÀikesetÔusu ning pÀrast pÀikeseloojangut. Pojad on pÀevasel ajal omapÀi, sest nii on neile turvalisem.