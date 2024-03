Loomakliinik õpetab ära tundma: 4 haigust, mis koduseid kassipoegi enim ohustavad

Kassipoja koju toomine on alati põnev, aga nii nagu inimlastel, pole ka kassipoegadel nii tugev immuunsüsteem kui täiskasvanutel ja on mitmeid haigusi, millele nad on vastuvõtlikumad – eriti kui nad pole täielikult vaktsineeritud.

Herpesviirus - on väga nakkav viirushaigus, mis on üks peamisi ülemiste hingamisteede infektsioonide (URI) või kassigripi põhjustajaid kassidel. Tüüpiliste sümptomite hulka kuuluvad konjunktiviit, eritis silmast, aevastamine, eritis ninast, süljeeritus, loidus, isutus, palavik ja mõnikord ka köha.

Kalitsiviirus - väga nakkav viirushaigus, mis põhjustab kassidel kerget kuni rasket hingamisteede infektsiooni (aevastamine, ninanõre, silmanõre) ja suuhaigusi (igemepõletik, suu limaskesta haavandid).

Kassikatk - ehk panleukopeenia on väga nakkav kasside viirushaigus, mida põhjustab kasside parvoviirus. Esimesed nähtavad märgid, mida omanik võib märgata, on üldine depressioon, isutus, kõrge palavik, loidus, oksendamine, tugev kõhulahtisus, eritis ninast ja dehüdratsioon.

Siseparasiidid - neid kahte tüüpi: ainuraksed (giardia, koktsiidid) ja ussid (ümarussid, paelussid). Mõlema nakkuse korral on sümptomiteks kõhulahtisus, verin väljaheide, isutus, kaalukadu ja loidus. Kassipojad võivad juba sündida olles nakatunud siseparasiitidesse või saavad nakkuse emapiimaga.

Kassipoegadel võib esineda ka seedehäireid, mis on põhjustatud ülal nimetatud haigustest, aga lisaks võib seda põhjustada ka stress - uus kodu, uued olukorrad, uus toit.

Sümptomid - kõhulahtisus, oksendamine, isutus - on väga sarnased, seetõttu on oluline oma loom esimesel võimalusel loomaarsti juurde viia, et välja selgitada probleemi algpõhjus ja alustada õige raviga.