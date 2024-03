Konservatiiv või liberaal? Kassi- ja koerainimesed erinevad ka maailmavaadetelt

Kassidel ja koertel on erinev ajalugu, erinevad vajadused ja erinevad käitumisviisid. Ning ka kõigil inimestel on erinev lugu, erinev iseloom ja harjumused. See mis sobib ühele inimesele, ei pruugi teisele absoluutselt sobida. Seepärast ongi tekkinud kassi- ja koerainimesed.

Tuleb välja, et kassi- ja koerainimestel on ka täitsa teistsugused maailmavaated. Üks uuring tõestas, et liberaalse maailmavaatega inimesed armastavad kasse ja konservatiivse maailmavaatega inimesed koeri. Kas see ka vastab tõele, eks iga loomaomanik seda juba ise teab.

Koerainimesed:

Koeraga tuleb olla palju aktiivsem. Koer vajab palju liikumist, värsket õhku, õues käimist ja kindlasti rohkem tähelepanu kui mõni muu koduloom.

Koerainimesed on tihtipeale seltsivamad ja sotsiaalsemad kui kassiinimesed ning öeldakse et koeraarmastajad panevad teiste heaolu enda omast ettepoole. Kui oled aktiivse eluviisiga, sulle meeldib palju aega veeta värskes õhus, käia jalutamas, siis tõenäoliselt sobib sinu eluviisiga rohkem koer.

Koerasõbrad kipuvad olema ka paremad meeskonnatöötajad kui kassisõbrad.

Lisaks peaks arvestama ka sellega kus sa elad ja kas oled kolimas? Kui sul on oma maja, piisavalt suur korter või ehk elad üldse maal kus on suur aed, siis naudiks kindlasti üks koerake sinu juures mõnusat elu.

Erinevalt kassidest ei ole koerad üksildased loomad, kes armastaks aega veeta ka omapäi. Koerad jäävad tihti omanikku väga igatsema ning elavad lahkumisi raskesti läbi. Seepärast on just ka koer see, kes sind koduuksel alati tervitab.

Kassiinimesed:

Kassinimesed kipuvad olema pigem üksinda tegutsejad ja tagasihoidlikumad. Samas on selgunud et kassiinimesed on rohkem avatud uuetele kogemustele ja on seepärast ka uudishimulikumad ja julgemad.

Öeldakse, et kiisusõbrad saavad paremini hakkama olukordades, kus nad on jäetud omapäi nagu ka kassid. Lisaks on uuringud näidanud, et kassiinimesed on uutele kogemustele rohkem avatud kui koerainimesed.