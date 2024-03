Rebenegu või vats! Hunt suudab korraga nahka panna hämmastava toidukoguse

Vaatamata oma väiksele kasvule, suudavad hundilinnud ehk rongad oma koerlastest sõprade vara kallal üsna kiire hävitustöö teha. Ühes teadusuuringus raporteeriti, et üks ronk suudab ühe päeva jooksul süüa või peita 0.5–2 kg toitu! Veel ühes uuringus märgiti, et rongad eemaldasid ühe päevaga huntide murtud saakloomalt 37 kg toitu. Ka 43 kg toidu ärandamist päevas pole ronkadele üle jõu käivaks peetud, kuid loomulikult sõltub see lindude arvust, saaklooma suurusest, korjuse juures olevate huntide arvust ja muudest faktoritest.

Tõsi, kutsikahooajal on enese triiki täis söömise üks põhjustest toidu transportimine pesapaika, et see siis soojendatuna ja poolseedituna kutsikatele serveerida. Pealegi on ju märksa efektiivsem transportida 10 kg toitu kõhus ja võtta veel miskit hambusse, kui proovida kõike lõugade vahele haarata. Samas vitsutavad hundid nõnda isukalt ka kutsikahooajaväliselt.

Söömaajal hundid end tagasi ei hoia. Selle asemel vitsutavad nad võimalikult kiiresti võimalikult palju toitu keresse. Teadaolevalt kõige rohkem on hundi maos dokumenteeritud 10 kg (22 lbs) toitu! Hundid suudavad korraga nahka pista umbes 25% oma kehakaalust! Pole siis ime, et peale niisugust suuremat einet näevad kriimsilmad välja kui õhupallid (või lõpujärgus tiined) ning vajavad pikka leiba luusse laskmist. Kusjuures ka siin on omad riskid - ennast täis söönud hundid on ohuallikate (sh võõraste huntide) eest põgenemisel kaunis aeglased ning seetõttu haavatavad.

Kuna saaklooma edukas (ehk murdmisega lõppev) jaht on siiski võrdlemisi haruldane ja ebaregulaarne ehk kunagi ei tea, millal järgmisena süüa saab ning näljaperioodid võivad olla üpris pikad, näeb huntide evolutsiooni käigus väljakujunenud ellujäämise strateegia ette, et

Igal juhul on selge, et kuigi rongad aitavad huntidel veel avastamata loomakorjuseid või vigastatud saakloomi leida (neil on seejuures ka omakasu mängus, sest hundid n-ö avavad neile saaklooma korjuse), siis kujutavad need väikesed linnud endast metsasanitaridele ka päris tõsiseid toidukonkurente.

Statistika panid kokku Voyageurs Wolf Project hundiuurijad, kes kasutasid järgmiseid allikaid:

