Teen kõike, mis vaja, ärge ainult magama pange! Päästetud hobune nurub pai ja on koera eest väljas

Seitsme aasta eest oleks Elfi seljahaiguse tõttu peaaegu magama pandud, ent inimesel, kel seda teha paluti, hakkas loomast kahju. Ka vahepealsed aastad polnud hobuse suhtes just armulikud, kuid nüüd on ta end sisse seadnud Tartumaal asuvas Kruusa talus. Armetus seisus saabunud hobuse päralt on nii heinarull, lakukivi kui paikäsi ning ta oskab selle eest tänulik olla.