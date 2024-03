Võru tulekahju nõudis peale inimelude ka kahe koera elu, äsja selgus põlengu põhjus

Eile kell 13.32 teatati häirekeskusele, et Võrus Tallinna maanteel on elumajast kuulda suitsuanduri häiret ning hoone aknad on tumedad ja kuumad. Kuue minutiga kohale jõudnud Võru päästekomando meeskond väljastpoolt tulekahju tundemärke ei näinud, kuid ruumides oli suitsu ning näha tugevaid kuuma- ja tahmakahjustusi. Kohe sisenesid suitsusukeldujad ruumidesse, kust esimeste minutite jooksul leiti teadvuseta naine ja seejärel mees. Kahjuks elustamine tulemust ei andnud ja kiirabi meedikud konstateerisid nende surma. Lisaks leiti majast kaks hukkunud koera.