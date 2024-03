Rehaga pähe ja kuul kerre! Valgamaal tappis mees viinaraha eest tuttava naise noorukese koera

Teade sellest, et noor koer on jõhkral moel tapetud, jõudis Eestimaa loomakaitse liiduni nädalavahetusel. Teataja väitis, et ühel naisel oli äsja aastaseks saanud koer Sämmi, kelle kasvatamisega naine jänni jäi ning koerake sai nautida vabakasvatust.

Sämmi perenaine tegi politseile avalduse ja sama lubab teha ka Eestimaa loomakaitse liit. „Sämmit see kõik tagasi ei too, kuid paneme roosad prillid pähe ja loodame, et politsei siiski menetleb seda kui kriminaalset kuritegevust täie tõsidusega ning Sämmi tapjaid karistatakse nii rangelt, kui seadus seda võimaldab,“ kirjutas liit ühismeedias.

Sama perenaisega on tegemist olnud ka teistel MTÜdel. Näiteks kinnitas MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg, et mõni aeg tagasi soovis too tema varjupaigast üht kindlat koera. „Jutt oli ilus aga sisetunne ei olnud nõus. Õnneks -sest muul juhul ei kirjutaks ma täna kodus köögilaua taga seda postitust. Ainuüksi mõte, et koer on oma teada omas kodus, mis on tema turvakoht, rebitakse ta välja, pekstakse ja alles siis tapetakse ... mõistus keeldub!“ nentis ta.

Eesti loomakaitse selts (tegemist on teise organisatsiooni, mitte loomakaitse liiduga - toim) teatas täna hommikul, et ka nende poole oli Sämmi perenaine varem pöördunud. Nad selgitasid omalt poolt:

„ Leppisime omanikuga kokku, et palub kõigepealt abi omavalituselt ja kui ta sealt abi ei saa, siis pöördub uuesti meie poole ning me otsime Sämmile hoiukodu. Jäi kokkulepe, et suhtleme uuesti esmaspäeval, kui perenaine on teada saanud, mis omavalitsus asjast arvab.

Kahjuks juhtus aga nii, et perenaine ei jõudnud esmaspäevani ikkagi oodata. Meid ta sellest ei teavitanud. Vaid otsustas juba järgmisel päeval, laupäeva hommikul, et Sämmi tuleb siiski hukata. Meile anti koera tapmisest teada samal päeval. Koer tapeti tema kodu hoovis ja selle eest maksti tapjale tasu.

Koer löödi uimaseks raudrehaga, seejärel lasti väidetavalt sportpüssist üks lask koera pihta, aga see lask ei olnud surmav, siis lasti ka teine lask. Koer pandi prügikotti ja kuna naabrid tulid lärmi peale majast välja, lahkus laskja koos autojuhiga kiirelt sündmuskohast, võttes tapetud koera kaasa.“