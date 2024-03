Ruudi ja Alla sisekujundusuudised: otsepilt näitab, kuidas tuntud kanakullipaar uut kodu rajab

Ka uus pesa paikneb vanadel männi seemnepuudel. RMK taimla tundub neile jätkuvalt turvaline koht, kus pesitseda, enne seda pesitsesid nad Raadil.

Kanakullikaamera pilti näeb siit!

RMK looduskaitsespetsialisti Triin Leetmaa sõnul on kanakull hoolimata sellest, et neid elab ka linnades, siiski pigem metsalind. „Linnamaastikus on neid kuskil 27 paari, Tartu kandis 3-4 paari,“ ütles Leetmaa. Kogu Eestis on kanakulle 400-600 paari ringis.

Linna meelitab neid hõlpsamini kättesaadav toit – tuvid, hakid, varesed. „Aga linnakullide suremus on suurem, sest nad söövad tuvisid, kes on tihtilugu nakatunud trihhomonoosi ja haigestunud linde süües nakatuvad nad ka ise. Lisaks on linnas tõenäolisem kokku põrgata ehitiste-autodega,“ rääkis Leetmaa.

Eelmisel aastal munes Alla oma esimese muna 27. märtsil, aasta varem samuti 27. märtsil ehk siis vägagi täpselt ühel ja samal ajal. Leetmaa sõnul on linnas elavad kanakullid maal elavatest nädala jagu munemise alustamisega eespool. „Nad on talvel paremas toitumuses ja linnas on soojem,“ põhjendas ta.

Kui 2021. ja 2022. aastal kasvatasid Alla ja Ruudi Tartu taimla pesas üles neli kullipoega, siis eelmisel aastal kolm. Pojad on kõigil kolmel aastal koorunud 9. mai paiku. Pesast on nad lahkunud suvise pööripäeva aegu.

Eelmisel aastal salvestas kaamera kullipesas toimuvat veel ka juulikuus ning selgus üllatuslikult, et kulliisa Ruudi lendas veel juuli lõpuski toiduga pesale ja kutsus ligi tund aega poegi sööma, kuniks kaks poega lõpuks tulidki. Kullipesa pakkus huvi ka tihastele ja musträstastele, kes seal uudistamas käisid, kui pererahvast kodus polnud.

Kuna Ruudi tegemisi jälgitakse saatjaga, siis on tema liikumised alates 2019. aastast ilusasti teada. Isaslinnu tegevuspiirkond pole olnud lai, enamasti ta lendab pesa ümber viie kilomeetri raadiuses ning harva ulatuvad põiked kuni kümne kilomeetri kaugusele pesast.

Linnadesse pesa rajanud kanakullide pojad jäävad suure tõenäosusega ka ise linna pesitsema. Seda on nähtud Tallinna kullide pealt. Alla ja Ruudi pojad on rõngatatud ja loodetavasti saab edaspidi infot, kuidas ja kus nende elujärg kulgeb.