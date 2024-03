Kas pole nunnu? Just see žest näitab, et su kass armastab sind üle kõige!

Käppadega ema kõhule vajutamine on miski, mida nad teevad ajal, kui ema neid imetab. Seega seostub see nende jaoks turvatundega.

Käppadega „masseeriv“ kass väljendab oma rahulolu. Mõnikord on selline tegevus tema jaoks ka stressi alandamise meetod. Seega, kui massaaži objektiks oled sina, võid end tunnustada: su kass usaldab sind piisavalt, et turvatunnet just niisugusel viisil väljendada.

Masseerides teeb kass ka trenni, et hoida oma lihased ja liikmed jätkuvalt paindlikud. Kui ta harjutab sinu peal, on see samuti märk usaldusest.

Lisaks käivitab sõtkumine kassil lõhnanäärmed, lõhna kaudu märgistab kass aga oma territooriumi. Kassi tehtud massaaži üks eesmärke on teada anda: see inimene on minu ja ma ei kavatse teda kellegagi jagada!

Allikas: univision.com