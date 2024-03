Märtsis sageneb lemmikloomade surmaga lõppeva haiguse diagnoosimine: kas seda tõbe on võimalik ravida?

KIKA ekspert märgib, et tavaliselt ei ole keemilised ained ohtlikud suuremat tõugu lemmikloomadele, seega on nende kaitseks ideaalne kombinatsioon üks tõrjuv ja üks mürgitav vahend: „Kui kasutate sellist keemilist vahendit nagu kaelarihm, on oluline teada, et see toimib nii, et laseb puugil sisse imeda ja mürgitab selle, kuid puuki see eemale ei peleta, nii et puuk võib looma karvkatte peal liikuda ja koer võib selle koju kaasa tuua. Sel põhjusel on soovitatav valida lisaks ka eemale tõrjuv vahend, näiteks ultraheliripats.“