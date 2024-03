TAHAKS KOJU | Sõpradest ilma jäänud suure hingega Indus kutsub loodusesse jalutama

Indus on mees oma parimais aastais ja parimas vormis, kes on suur nii oma kehalt kui ka hingelt. Indus pole küll koolis käinud, aga kuulekus ei ole talle võõras. Ta on tugev ja jõuline, kuid rihma otsas koostööaldis. Ta on ka tubli valvur, kes oskab kaitsta ja hoida oma kalleid inimesi. Seltsib paremini täiskasvanutega. Teiste koertega Indusel probleeme pole, kassidest hoiab pigem eemale, aga päris ükskõikselt neist mööda ka ei vaata.

Induse senine elu on olnud kirju nagu vanade eestlaste kindakiri, milles on nii rõõmsaid kui ka vähem rõõmsaid toone. Indusel on olnud mitu kodu ja tal on olnud väga häid sõpru, kes on ta oma ellu ja südamesse võtnud. Praegu on Indus aga veidi üksildane ja ootab õhinal heasoovlikku inimest, kes pakuks talle sooja nurgakese oma kodus ja ehk ka südames ning tahaks temaga teha pikki ja põnevaid jalutuskäike looduses.