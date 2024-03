Turvalise koerapõlve lõhkus ränk haigus: varjupaigast pärit Öko sattus kodus kohutava tervisehäda küüsi

Märtsi alguses tabas koera ja tema perekonda ootamatu õnnetus – siiani laitmatult terve olnud Öko haigestus väga järsku ning omanikud toimetasid ta kliinikusse. Seal avastati tal väga tugev soolestiku põletik ning Öko on nüüdseks olnud kliinikus ravil juba 16 päeva. Olles mõnda aega kliinikus olnud, võeti vastu otsus, et koer vajab operatsiooni. Öko sapipõis oli rebenenud ja happelised vedelikud olid sattunud organismi. Operatsiooni käigus eemaldati sapipõis ja puhastati soolestik.

Mõne päeva eest selgus paraku aga tõsiasi, et peale dreeni eemaldamist tõusis taas palavik ja koju koer ei saanudki. Täna hommikul andis veterinaar teada, et tõenäoliselt on Ökol tekkinud kõhukelme põletik ja seetõttu alustati antibiootikumikuuriga. Edasised sammud selguvad lähipäevil.

Looma uude koju saates annab varjupaik nii loomale kui ka omanikule lubaduse, et vastutust jagatakse ja ootamatuste korral toetatakse vähegii, kuidas võimalik. Et ootamatuste ja koera raske seisundi tõttu on raviarved kasvanud väga suureks ja Öko omanike majanduslikud võimalused on piiratud, siis palub varjupaik: palun anna armsa Öko heaks enda panus! Hetkel ulatuvad raviarved 6000 euroni. Sellest osa maksavad omanikud ise, kuid kõike neil paraku tasuda ei ole võimalik.