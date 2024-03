Pulmatrall loomaaias: emasloom tõi pojad ilmale ja asus kohe uusi meisterdama

Terraariumis aga läks lahti kõva trall ja tagaajamine – kohene paaritumine peale poegimist on pisihiirtele iseloomulik. Kõik viitab sellele, et pisihiiremammi meisterdatud linnupesa meenutavas kõrrepesas on vastsündinuid. Kinnituse saamiseks peab vaid kümmekond päeva ootama, misjärel pisihiire pisipojad on valmis pesast väljuma.