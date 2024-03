Kõige erilisemad tavalised hiirekütid: 7 asja, mida võiksid teada triibulistest kassidest

1. Triibikud ei ole alati just pruuni värvi kassid, triibikute seas võib kohata ka halle, punased (punased triibikkassid on üldjuhul alati isased, vaid 20-25% punastest triibikutest on emased) või isegi mustjat tooni kasse.

2. Triibuliste kasside otsaesisel ilutseb ilus M-kujuline märk ning uhke triibukasukas katab nende kogu keha.- Kuna selline muster eksisteerib nii erinevatel tõugudel, siis on suhteliselt raske kindlaks teha triibikute ajalugu.

3. Kui otsite tõelist hiirekütti, siis on selleks ilmtingimata triibik. Triibikud on oma olemuselt tõelised jahipidajad ning nad ei suuda vastu panna saaklooma tagaajamisele ja jahtimisele. Lisaks töötab nende kasukas ka ideaalselt kamoflaažina, et ennast vaenlase või saagi eest nähtamatuna hoida.

4. Mõned usuvad, et triibikud said alguse maust, iidsest Egiptuse kassitõust. Öeldakse, et Egiptuse mau võib ära tunda selle järgi, et tema laubale on joonistatud Vana-Egiptuse püha putukas skarabeus.

5. Ühes Islami legendis päästis aga Mauzza nimeline triibikkiisu oma peremehe mürgimao käest. Et triibikuid jäädaks ikka maailmas mäletama, siis premeeriti kõiki triibulisi kasse M-tähega nende otsmikul.

6. Teised jälle räägivad, et vana keldi legendi järgi on kõik triibulised kassid, kellel M-täht otsa ees, Neitsi Maarja erilise eeskoste all. Laudas, kus Jeesus ilmale tuli, sünnitas samal ajal pojad ka üks triibuline kiisu. Kui Jeesuslaps nuttis, olevat Maarja palunud loomi lapsukest rahustada. Kõik loomad proovisid, aga kellelgi ei õnnestunud. Siis hüppas triibuline emakiisu Jeesuslapse hälli, keeras ennast kerasse ja hakkas lapsele nurrulaulu laulma. Jeesuslaps rahunes ja jäi magama. Maarja aga kinkis tänutäheks kõigile triibulistele kassidele otsaette märgi M - Maarja kaitse all.