Võimukoridoride diplomaatkoer Diego on kätelnud Eesti presidendiga ja lepitanud riigikogus vanu vaenlasi

Hiljuti viis töö siseministeeriumis töötava Diego koos oma peremehe, siseminister Lauri Läänemetsa nõuniku Vootele Päiga ootamatult sinna, kuhu loomadel tavaliselt asja ei ole – riigikokku. „Selgus, et tegelikult riigikogu kodukord ei lubagi külalistel koeraga siseneda – kui siis ainult koos riigikogu liikmega. Niisiis jäime ootama, et keegi meie riigikogu liikmetest leiaks aega tulla minule ja Diegole fuajeesse vastu. Seda nõudis turvakontrolli tegev turvamees. Dokumente kontrollinud politseiametnik oli hoopis sõbralikum ning pärast põgusat vaidlust turvamehega ütles ta, et nii viisakas koer nagu Diego peaks ikka saama siseneda,“ meenutab Vootele.

Esimene riigikogulane, keda Diego teel sotside fraktsiooni kohtas, oli EKRE liige Helle-Moonika Helme, kes asus kohe Diegot paitama ja kiitma – ilus koer olevat. Sotside fraktsiooni liikmetele on Diego aga ammune tuttav – tema suurimad sõbrad on Jevgeni Ossinovski ja Anti Allas, kes on mõlemad ka ise koeraomanikud. „Anti praktilise maamehena hakkas muidugi uurima, kas Diegot kuidagi jahikoeraks ei saaks treenida. Teoreetiliselt pole välistatud, sest Jaapanis on seda tõugu väikeulukite jahtimiseks kasutatud ning ulukivorst Diegole väga mekib. Esialgu jätsime selle mõtte siiski riiulile,“ tõdeb Vootele, kelle sõnul soovis koeraga sõprust sobitada ka Tanel Kiik. „Aga Tanel oli tookord karkudel operatsioonist taastumas ning Diegos tekitas nelja jalaga inimene pigem ettevaatlikkust,“ selgitab peremees.