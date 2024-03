Ma ei vahetaks Härmatist millegi vastu! Rekordkiirusel kodu leidnud metsik kassipoeg õpetab perele tingimusteta armastust

Kuna tegemist oli veel noorte kassidega, siis leidsid nad endale paari kuu jooksul päris oma kodud. Samuti ka kassipoiss Härmatis, kes pidi päris oma pesa ootama vaid kaks kuud. Arglik, kuid sõbralik vurruline köitis koheselt Veronica tähelepanu. Naine tundis loomas ära pereliikme, kellest oli seni pikalt puudust tuntud. Sisetunnet usaldades otsustas ta, et just Härmatis tuleb tema juurde koju.

Praeguseks on väike sõbrake juba kaks kuud uues kodus ning seda aega ei vahetaks Veronica millegi vastu. „Algselt oli Härmatis väga kartlik ja endassetõmbunud hingeke, kuid samas andis märke ka sellest, et temast võib ühel hetkel inimese parim sõber saada,“ jagab perenaine muljeid. „Viimased kaks kuud on täielikult mõista andnud, et just nii ongi.“