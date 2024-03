Head viimast und, Vanamees! Lahkus Tallinna loomaaia vanim asukas

Harikrokodill Vanamees koorus 1963. aastal Berlin Tierparkis Saksamaal. Tallinna, Kadrioru külje all asuvasse loomaaeda saabus ta 1972. aastal. Harikrokodill Vanamees oli viimane meie loomaaia asukas, kes on elanud nii Kadrioru kui ka Veskimetsa mail. Üle 50 aasta on ta pakkunud rõõmu loomaaednikele ja loomaaia külalistele.

Vanamehe eest on hoolt kandnud väga paljud loomaaia endised ja praegused töötajad. Nii mõnedki neist suutsid loomaga usaldussideme luua. Kuigi harikrokodill on oma suuruse, kiiruse ja võimsa sabalöögi tõttu inimesele tõsiseks ohuks, leiavad loomaaia töötajad, et Vanamehe näol oli tegemist suhteliselt rahuliku iseloomuga loomaga. Vanamees tundis hääle ja käitumismaneeride järgi ära talle tuttavad talitajad ja reageeris ka oma nimele. Kogenumad talitajad tundsid looma isegi nii hästi, et said Vanamehe vajadustest aru lihtsalt talle peale vaadates.