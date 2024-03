Karupoeg sattus maanteel äpardusse, päästjad kiirustasid appi

Eile kell 16.20 teatati, et Tallinn - Tartu mnt 132. kilomeetril on loomatõkkeaia küljes kinni karupoeg. Päästjad aitasid karu aia küljest lahti ning loom põgenes metsa.

Laupäeval kella 15.42 ajal ehmatas Antsla vallas Kuldre külas elumaja keldris puuriida alla pugenud madu elanikke. Päästjad tõstsid puid ümber ja selgus, et riida all on inimesele ohutu nastik. Madu püüti kinni ja viidi loodusesse.