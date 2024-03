Vanemuises lavale tulev helge lastenäidend aitab leppida lemmiklooma surmaga

Tüki autor Anu Tonts üleb end olevat seda meelt, et lisaks toredatele ja lõbusatele lugudele, mida lastele kirjutatakse ja lavastatakse, võiks ja peaks lastega rääkima ka tõsisematest teemadest. „Lapsevanematena me püüame enamasti ilmselt alateadlikult kaitsta lapsi kõige negatiivse ja kurva eest ja kardame neid küsimusi, millele on keeruline vastata. Pahatihti võib nii juhtuda, et kui kardetud sündmus lõpuks juhtub - ja täiskasvanutena me ju teame, et ükskord see juhtub - , siis on laps selleks täiesti ette valmistamata,“ põhjendab ta.