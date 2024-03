Kingiks lapsele lihavõteteks küüliku? 4 põhjust, miks see plaan on ette nurjumisele määratud

Nagu iga teise lemmiklooma võtmine, vajab ka küülikule kodu pakkumine hoolikat läbimõtlemist. Küüliku ostmine hetkeemotsiooni ajel, eriti lihavõtetel, toob sageli kaasa ebapiisava uurimustöö ja vale arusaamise nende tegelikest vajadustest. Küülik ei ole puuriloom, mis tähendab, et talle tuleb võimaldada vabalt elamist, täpselt nagu kassile ja koerale. Lisaks aga eeldab see ka elamise küülikukindlaks tegemist. Näiteks on vajalik ära peita kõik juhtmed ja muu, mida küülik närida võib.

Küülikuid ei oska ka iga veterinaar korrektselt ravida. Oluline on leida eksootiliste loomade ravimisele spetsialiseerunud veterinaar ning täna on neid terve Eesti peale alla 10. Ravi on kallim kui kassil või koeral ning ulatub sageli mitmetesse sadadesse eurodesse, kohati tuhandetesse.

Küülikute keskmine eluiga on 8-12 aastat. See tähendab, et nad vajavad terve oma eluaja jooksul õiget toitu, sobivat elupaika, veterinaarabi ning kaaslast enda kõrvale. Põhitoiduks on hein, mis on tihti mööda elamist laiali. Nad on kõige aktiivsemad varahommikul ja hilisõhtul ning tihtilugu oskavad olla ka väga lärmakad, eriti kui nad peavad selle aja veetma puuris. Ja kuna neid peaks pidama vähemalt paaris, siis seda rohkem on lärmi ja kaost.