Freddie tuleb ikka koju! Kutsikana päästetud koer kasvatab pensionieas oma autoriteediga teisi loomi

Kui Freddie rohkem kui 13 aastat tagasi lumehangest leiti, oli nälginud ja arg kutsikas end kuuri seina ääres lühikese keti otsa nii kõvasti kerinud, et tal napilt õhku jätkus. Nüüdseks on koer aga elanud pika ja mõnusa elu Põlvamaa metsade vahel ning kehtestanud end autoriteedina teiste loomade hulgas. Tema käpa all on saanud kasvatust nii kassid kui perre hiljem lisandunud noor koer Rubii.