7 soovitust selleks, et neljajalgne sõber saaks ideaalse reisielamuse

Lemmikuga puhkust planeerides peaks ennekõike arvestama, et tegevused ja reisiiseloom just karvase sõbraga sobiksid. Matkamist ja looduses viibimist sisaldavad reisid on lemmikule kindlasti rohkem meelt mööda kui muuseumi– ja kohvikukülastusi täis linnapuhkus. Mida silmas pidada, et puhkusereis sõbra jaoks nauditavaks muuta, selgitab purser Ave Piikmann.