Keskkonnaameti loomaabi peaspetsialist Karmel Ritson nentis, et ööpäeva möödudes kontrollitakse piirkonda uuesti: „Anname emale vähemalt 24 tundi aega poja juurde naasmiseks ning ööpäeva möödudes teeme kontrolli poja vabastamispaigas, et tuvastada, kas karupoeg on veel seal, on piirkonnas näha emakaru jälgi jne. Varasema kogemuse põhjal (tuginedes jäljeradadele) võime öelda, et karuema on oma pojale järele tulnud. Seega, võimalus poja ja ema taaskohtumiseks on kindlasti olemas. Loodame, et ka praegune juhtum sai sellise lahenduse.“