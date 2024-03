TAHAKS KOJU | Leplik Välk jagab meeleldi oma mänguasju

Välk on mees oma parimais aastais ja parimas vormis, tähelepanelik ja hakkaja. Ta on tubli valvur, sest kui keegi meie värava taha tuleb, siis annab ta kohe sellest märku. Mängida ta armastab ja oma mänguasju jagab ka oma kõrvalboksis olevale sõbrale. Mõnikord leiame naaberkoera aedikust Välgu asju ja ka vastupidi. Jalutuskäike ta naudib ja ka jooksuaedikus mängimine meeldib talle üliväga.

Mõned käsklused on tal väga hästi selged ja eriti motiveerivad on talle sealjuures muidugi maiused. Välk hoiab puhtust, on omaette olles rahulik ja inimeste suhtes viisakas ning koostööaldis.Välgu hääl võib tunduda küll pisut kurjana, kui ta kedagi tervitab, aga see on lihtsalt tema omapära.Tegelikult peitub tema sees üks armas mänguline koerapoiss, kes igatseb kodusoojust ja pererahva armastust.